Коммерция в ущерб футболу. Газзаев раскритиковал европейскую Суперлигу

Создавшие мини-турнир топ-клубы противопоставили свои коммерческие интересы планам УЕФА по развитию футбола, заявил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своём негативном отношении к Суперлиги Европы, о создании которой в воскресенье объявили 12 европейских футбольных клубов.

«Никакой спортивной составляющей здесь нет, это исключительно коммерческий проект - не более того. Мне кажется, он абсолютно нелегитимен. Поэтому уверен, что руководство ФИФА, УЕФА и все специалисты отнесутся к такой инициативе крайне отрицательно. Ведь футбол - это не только спорт, но также бизнес, политика, социальная сфера. Сегодня существуют очень хорошие турниры – Лига чемпионов, Лига Европы. Они себя оправдали и с точки зрения зрителей, и с точки зрения всего европейского футбола, в том числе, в плане финансирования. Многие клубы живут за счёт участия в этих турнирах, зарабатывают денежку для себя и для того, чтобы развивать футбол в своих странах», - отметил Газзаев.
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По оценке специалиста, создание Суперлиги негативным образом скажется на всём европейском футболе.

«Хотя там собраны ведущие клубы, это будет закрытая структура, из-за чего интерес к футболу в европейских странах неминуемо упадёт, если она всё-таки случится. Если взять эволюцию футбола, в своё время было три турнира – Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Затем, убрав последний, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, усилив их. Более того, сейчас УЕФА разрабатывает проект, чтобы добавить ещё команд в обе лиги, чтобы клубы могли зарабатывать и развивать футбол в своих странах. Поэтому Суперлига будет только тормозить развитие», - уверен Газзаев.

Он также не исключил, что УЕФА и ФИФА подадут к организаторам Суперлиги иски о нарушении регламента на крупную сумму.

Основателями нового соревнования стали 12 клубов из трех стран: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал»; испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал»; а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще три команды должны присоединиться к их числу перед началом первого сезона, а в дальнейшем пять дополнительных коллективов будут отбираться на турнир по итогам предыдущего сезона.

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Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран уже осудили создание Суперлиги. Заявлено, что эти 12 клубов будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Против нового турнира также выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
ТЕГИ:Валерий ГаззаевУЕФАФутбол
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