Коммерция в ущерб футболу. Газзаев раскритиковал европейскую Суперлигу

По оценке специалиста, создание Суперлиги негативным образом скажется на всём европейском футболе.

«Хотя там собраны ведущие клубы, это будет закрытая структура, из-за чего интерес к футболу в европейских странах неминуемо упадёт, если она всё-таки случится. Если взять эволюцию футбола, в своё время было три турнира – Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Затем, убрав последний, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, усилив их. Более того, сейчас УЕФА разрабатывает проект, чтобы добавить ещё команд в обе лиги, чтобы клубы могли зарабатывать и развивать футбол в своих странах. Поэтому Суперлига будет только тормозить развитие», - уверен Газзаев.

Он также не исключил, что УЕФА и ФИФА подадут к организаторам Суперлиги иски о нарушении регламента на крупную сумму.

Основателями нового соревнования стали 12 клубов из трех стран: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал»; испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал»; а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще три команды должны присоединиться к их числу перед началом первого сезона, а в дальнейшем пять дополнительных коллективов будут отбираться на турнир по итогам предыдущего сезона.