Масалитин назвал Францию фаворитом полуфинала ЧМ-2026 против Испании

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает сборную Франции фаворитом предстоящего полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2026 года против Испании. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Футболист отметил превосходную атакующую линию французов, где каждый игрок способен претендовать на Золотой мяч.

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При этом он признал, что у испанцев отличная середина поля, умеющая контролировать и менять темп игры, однако на данный момент французы выглядят сильнее за счет индивидуальных действий Дембеле, Барколя и Мбаппе.

Поединок 1/2 финала мирового первенства пройдет 14 июля на стадионе Эй-Ти-энд-Ти в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее в четвертьфинальных встречах французская команда одержала победу над Марокко со счетом 2:0, а испанские футболисты оказались сильнее сборной Бельгии с результатом 2:1, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
ТЕГИ:ИспанияФранцияЧемпионат Мира По Футболу

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