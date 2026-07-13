Болельщики потребовали исключить сборную Аргентины с чемпионата мира

Болельщики потребовали отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира по футболу. Созданную ими петицию, которая размещена на сайте argentinaout.com, подписали уже более 3,7 млн человек.

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В документе говорится, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи «предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины». Болельщики считают, что условия для победы подопечных Лионеля Скалони создаются специально.

«Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите сборную Аргентины и дайте всем остальным равный шанс», - сказано в петиции.

Ранее сборная Аргентины в 1/4 финала обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 и вышла в полуфинал, где встретится с англичанами, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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