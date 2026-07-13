Болельщики потребовали исключить сборную Аргентины с чемпионата мира

В документе говорится, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи «предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины». Болельщики считают, что условия для победы подопечных Лионеля Скалони создаются специально.

«Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите сборную Аргентины и дайте всем остальным равный шанс», - сказано в петиции.

Ранее сборная Аргентины в 1/4 финала обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 и вышла в полуфинал, где встретится с англичанами, пишут «Известия».

