Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо» Москва
Футбольный клуб «Динамо» Москва объявил о назначении на пост главного тренера команды чешского специалиста Марцела Лички, который в минувшем сезоне тренировал «Оренбург», сообщила пресс-служба бело-голубых.
По данным портала «Чемпионат», за переход тренера «Динамо» заплатило «Оренбургу» € 1 млн, столько же новый наставник получит по окончании сезона в столичном клубе.
В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место, опередив такие команды, как «Сочи», «Локомотив» и «Динамо».
Ранее стало известно, что нападающий Федор Смолов продлил контракт с «Динамо», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru