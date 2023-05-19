«Динамо» объявило об уходе главного тренера
Славиша Йоканович покидает пост главного тренера московского «Динамо», сообщает сайт бело-голубых.
Как отмечается, сербский футбольный специалист и руководство столичного клуба достигли соглашения о досрочном прекращении сотрудничества.
Йоканович возглавил «Динамо» год назад, подписав контракт на год с опцией продления еще на один сезон.
По информации СМИ, команду возглавит другой сербский специалист Марко Николич, который ранее тренировал московский «Локомотив».
Ранее стало известно, что наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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