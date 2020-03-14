Мартен Фуркад выиграл гонку по биатлону в последний раз

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Для спортсмена эти соревнования стали последними в карьере.

Фуркад сумел сохранить лидерство, завоевав его уже на третьем круге. Он одержал седьмую победу в сезоне при трех промахах.Всего на счету французского биатлониста 83 победы.