Мартен Фуркад выиграл гонку по биатлону в последний раз
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Для спортсмена эти соревнования стали последними в карьере.
Фуркад сумел сохранить лидерство, завоевав его уже на третьем круге. Он одержал седьмую победу в сезоне при трех промахах.Всего на счету французского биатлониста 83 победы.
Отмечается, что вторым в гонке стал Кентен Фиойн-Майе (Франция), который уступил соотечественнику 2,9 секунды и два промаха. На третьем месте - Эмильен Жаклен (Франция) с отставанием от лидера на 4,5 секунды и четырьмя незакрытыми мишенями.
Ранее НСН писала, что Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону.На чемпионате мира в Антхольце французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км.
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