Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону

На чемпионате мира в Антхольце французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км. Как пишет РИА Новости, это его четвертая победа в индивидуальной гонке и 12-я награда высшего достоинства на мировых первенствах.

Фуркад прошел трассу за 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах. Его ближайший соперник, Йоханнес Бё из Норвегии, отстал на 57 секунд и допустил два промаха. Третьим стал австриец Доминик Ландертингер.

Добавим, после этой победы 31-летний французский спортсмен разделил второе место по количеству высших наград на чемпионатах мира с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Между тем, самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону остается Уле-Эйнар Бьорндален из Норвегии – у него в активе 20 побед на мировых первенствах. Этот выдающийся спортсмен завершил карьеру в 2018 году.