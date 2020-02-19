Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону
На чемпионате мира в Антхольце французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км. Как пишет РИА Новости, это его четвертая победа в индивидуальной гонке и 12-я награда высшего достоинства на мировых первенствах.
Фуркад прошел трассу за 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах. Его ближайший соперник, Йоханнес Бё из Норвегии, отстал на 57 секунд и допустил два промаха. Третьим стал австриец Доминик Ландертингер.
Добавим, после этой победы 31-летний французский спортсмен разделил второе место по количеству высших наград на чемпионатах мира с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Между тем, самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону остается Уле-Эйнар Бьорндален из Норвегии – у него в активе 20 побед на мировых первенствах. Этот выдающийся спортсмен завершил карьеру в 2018 году.
Напомним, в апреле 2018 года Мартен Фуркад отметился резкими высказываниями в адрес Евгения Устюгова. Он выразил надежду на то, что россиянина лишат «золота» Олимпийских игр-2010 в случае, если его вина в нарушении антидопинговых правил будет доказана. При этом Фуркад напомнил, что у его есть серебряная награда Ванкувера, и он очень гордится этой медалью.
Тогда издание Le Monde сообщило, что россиянин подозревается в употреблении допинга во время Олимпийских Игр-2010. В масс-старте в Ванкувере Мартен Фуркад пришел вторым. Золотую медаль выиграл Евгений Устюгов.
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