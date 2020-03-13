Биатлонист Фуркад заявил о завершении спортивной карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о своем решении уйти из большого спорта. Об этом сообщает «Матч!».

31-летний спортсмен сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter. «Пришло время сказать прощай», - написал он.

По данным "Матч", последний забег в карьере Фуркад проведет в ближайшую субботу в Контиолахти. На его счету 880 очков и он находится на первом месте турнирной таблицы, на второй позиции норвежец Йоханнес Бе (870 очков).

Фуркад является пятикратным обладателем золотой медали Олимпиады, на его счету также две серебряные олимпийские награды. Является многократным победителем мировых чемпионатов.



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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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