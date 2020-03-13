Биатлонист Фуркад заявил о завершении спортивной карьеры

По данным "Матч", последний забег в карьере Фуркад проведет в ближайшую субботу в Контиолахти. На его счету 880 очков и он находится на первом месте турнирной таблицы, на второй позиции норвежец Йоханнес Бе (870 очков).

Фуркад является пятикратным обладателем золотой медали Олимпиады, на его счету также две серебряные олимпийские награды. Является многократным победителем мировых чемпионатов.







