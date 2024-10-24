Марию Шарапову введут в Международный зал теннисной славы

Россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы. Как сообщает пресс-служба организации, это произойдёт в 2025 году.

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Отмечается, что Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», а также одной из десяти женщин в истории тенниса, которая пять раз возглавляла мировой рейтинг WTA.

Кроме российской теннисистки в Международный зал теннисной славы будет введена самая успешная мужская пара - братья-близнецы Боб и Майк Брайаны из США, выигравшие 16 крупных титулов.

«Церемонии включения в состав Зала, которая пройдет в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США, с 21 по 23 августа 2025 года», - говорится в сообщении.

Ранее Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века по версии американского спортивного телеканала ESPN, пропустив вперёд американских сестёр Серену и Винус Уильямс, сообщает RT.

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ФОТО: tass.ru
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