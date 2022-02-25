«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о выходе из спонсорского соглашения с российской авиакомпанией «Аэрофлот», сообщает пресс-служба команды.

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В сообщении говорится, что причиной отказа от контракта стали события на Украине.

«Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим», - отмечается в заявлении «манкунианцев».

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот» из-за ситуации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Война На УкраинеКонтрактыМанчестер ЮнайтедАэрофлот
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