«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о выходе из спонсорского соглашения с российской авиакомпанией «Аэрофлот», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что причиной отказа от контракта стали события на Украине.
«Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим», - отмечается в заявлении «манкунианцев».
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот» из-за ситуации на Украине, сообщает RT.
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