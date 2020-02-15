«Манчестер Сити» заявил о судебном иске за отстранение от еврокубков

«Мы разочарованы, но не удивлены таким решением. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации. В ближайшее время мы обжалуем отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказано в заявлении.

Причиной дисквалификации «Манчестер Сити», о которой стало известно в пятницу, 14 февраля, стали нарушения клубом правил финансового fair play. Команда Великобритании предоставляла ложную информацию о своих финансах - с 2012 по 2016 год завышала спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Также отмечается, что «Манчестер Сити» выплатит штраф - 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» закрепился на втором месте Английской премьер-лиги (АПЛ), отуда может напрямую попасть в Лигу чемпионов.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу, ныне тренер Сергей Кирьяков, обсуждая с НСН составленный топ клубов порталом Сlubelo, отметил, что главный показатель успешности команд в футболе – это сама игра. Спортсмен заявил, что в футболе главный критерий - набранные очки, положение команды в турнирной таблице.

