«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на 2 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках на 2 года из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает «Чемпионат».

Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помимо отстранения от еврокубков клуб получил штраф на сумму 30 млн евро.

В связи с принятым решением УЕФА клуб не выступит в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. При этом «Манчестер Сити» может подать жалобу на наказание в Спортивный арбитражный суд (CAS).



