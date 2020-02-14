«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на 2 года
14 февраля 202022:13
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках на 2 года из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает «Чемпионат».
Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помимо отстранения от еврокубков клуб получил штраф на сумму 30 млн евро.
В связи с принятым решением УЕФА клуб не выступит в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. При этом «Манчестер Сити» может подать жалобу на наказание в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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