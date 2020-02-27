«Манчестер Сити» выиграл матч с «Реалом» в 1/8 финале Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Манчестер Сити" (Британия) обыграл «Реал» (Испания) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу британцев.
От «Манчестер Сити» голы забили Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брёйне (83-я минута, пенальти), в «Реале» отличился Иско (60-я минута).
Встреча команд прошла в Мадриде, ответная игра состоится в Манчестере 17 марта.
Ранее стало известно, о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении «Манчестер Сити» за финансовые маххинации от участия в еврокубках на два сезона. Позже клуб заявил о намерении через суд обжаловать это решение.
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