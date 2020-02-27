«Манчестер Сити» выиграл матч с «Реалом» в 1/8 финале Лиги чемпионов

Предельно жестко реагировать на факты произвола и фальсификации со стороны сотрудников правоохранительных органов потребовал президент Путин: «Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение» Дело Голунова – не самое резонансное в 2019 году Путин: судьи при рассмотрении резонансных уголовных дел могут учитывать мнения уважаемых людей