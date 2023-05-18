«Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов

Команда на домашней арене разгромила мадридский «Реал» - 4:0 (5:1 по сумме двух матчей). Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал соревнования во второй раз за три года.

До 2021 года «Манчестер Сити» ни разу не попадал в финал Лиги чемпионов.

В решающей игре сезона «горожане» встретятся в Стамбуле с миланским «Интером». Игра состоится 10 июня.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов.

