«Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов
18 мая 202303:01
Футболисты «Манчестер Сити» во второй раз в истории сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Команда на домашней арене разгромила мадридский «Реал» - 4:0 (5:1 по сумме двух матчей). Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал соревнования во второй раз за три года.
До 2021 года «Манчестер Сити» ни разу не попадал в финал Лиги чемпионов.
В решающей игре сезона «горожане» встретятся в Стамбуле с миланским «Интером». Игра состоится 10 июня.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru