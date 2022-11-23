ФК «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой

По словам специалиста, он считает, что клуб может добиться большего, поэтому желает «остаться и продолжить бороться за трофеи».

«Я знаю, что следующая глава этого клуба в предстоящем десятилетии будет потрясающей. Так было в последние десять лет, так будет в следующие десять лет, потому что этот клуб очень стабилен», - сказал Гвардиола.

Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под руководством Гвардиолы клуб четыре раза выиграл Кубок Английской лиги, столько же побеждал в АПЛ. В 2021 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Челси» со счётом 0:1.

Ранее английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду, сообщает RT.