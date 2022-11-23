ФК «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с испанским тренером Хосепом Гвардиолой. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение рассчитано до 2025 года.
По словам специалиста, он считает, что клуб может добиться большего, поэтому желает «остаться и продолжить бороться за трофеи».
«Я знаю, что следующая глава этого клуба в предстоящем десятилетии будет потрясающей. Так было в последние десять лет, так будет в следующие десять лет, потому что этот клуб очень стабилен», - сказал Гвардиола.
Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под руководством Гвардиолы клуб четыре раза выиграл Кубок Английской лиги, столько же побеждал в АПЛ. В 2021 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Челси» со счётом 0:1.
Ранее английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду, сообщает RT.
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