Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы 1» из-за аппендицита
Пилот формульной команды Ferrari Карлос Сайнс-младший пропустит Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.
В сообщении говорится, что испанец почувствовал недомогание перед этапом, но принял участие в первой тренировке.
«Врачи диагностировали у Карлоса Сайнса аппендицит, ему потребуется операция», - заявили в Ferrari.
Отмечается, что напарником Шарля Леклера на Гран-при Саудовской Аравии станет резервный пилот команды Оливер Берман.
Ранее в команде Mercedes заявили, что семикратный чемпион мира Льюс Хэмилтон в 2025 году перейдёт в Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В итальянском коллективе указали, что он займёт место Сайнса-младшего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Электричка из Екатеринбурга в Челябинск остановилась посреди леса из-за поломки
- Старовойт: ВСУ пять раз обстреляли железнодорожную станцию в Теткино
- Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы 1» из-за аппендицита
- Беспилотники на 8 марта: Страдают приграничье и Волгоградская область
- СМИ: Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта
- Гладков заявил об очередной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область
- Стас Михайлов в честь 8 Марта выступил в московском метро
- Опасные Taurus: В Германии задумались о переговорах с Россией
- Глава МО Франции: участие военных Запада в боях на Украине не обсуждается
- Фон дер Ляйен заявила об открытии морского гуманитарного коридора в Палестину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru