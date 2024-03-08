Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы 1» из-за аппендицита

Пилот формульной команды Ferrari Карлос Сайнс-младший пропустит Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.

Карлос Сайнс-старший выиграл ралли «Дакар» и принес победу Audi

В сообщении говорится, что испанец почувствовал недомогание перед этапом, но принял участие в первой тренировке.

«Врачи диагностировали у Карлоса Сайнса аппендицит, ему потребуется операция», - заявили в Ferrari.

Отмечается, что напарником Шарля Леклера на Гран-при Саудовской Аравии станет резервный пилот команды Оливер Берман.

Ранее в команде Mercedes заявили, что семикратный чемпион мира Льюс Хэмилтон в 2025 году перейдёт в Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В итальянском коллективе указали, что он займёт место Сайнса-младшего.

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ФОТО: Алексей Филимонов
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