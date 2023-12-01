Пилот «Формулы 1» Ферстаппен заработал больше всех в сезоне 2023 года

Трёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен заработал в сезоне 2023 года больше остальных гонщиков участвующих в турнире, сообщает Forbes.

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По данным издания, заработок выступающего за Red Bull Racing нидералндского гонщика составил 70 млн долларов - 45 млн долларов по контракту и бонусные 25 млн долларов.

В ТОП-3 также попали семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон (Mercedes), заработавший 55 млн долларов, и двукратный чемпион Фернандо Алонсо (Aston Martin), чей доход составил 34 млн долларов.

Далее в списке расположились Серхио Перес (Red Bull, 26 млн), Шарль Леклер (Ferrari, 19 млн), Ландо Норрис (McLaren, 15 млн), Карлос Сайнс (Ferrari, 14 млн), Джордж Расселл (Mercedes, 9 млн), а также пилот Alpine Пьер Гасли и гонщик McLaren Оскар Пиастри (по 8 млн долларов).

Ранее Европейский суд предоставил российскому гонщику Никите Мазепину право выступать в «Формуле 1» и других гоночных сериях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов
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