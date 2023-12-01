Пилот «Формулы 1» Ферстаппен заработал больше всех в сезоне 2023 года
Трёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен заработал в сезоне 2023 года больше остальных гонщиков участвующих в турнире, сообщает Forbes.
По данным издания, заработок выступающего за Red Bull Racing нидералндского гонщика составил 70 млн долларов - 45 млн долларов по контракту и бонусные 25 млн долларов.
В ТОП-3 также попали семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон (Mercedes), заработавший 55 млн долларов, и двукратный чемпион Фернандо Алонсо (Aston Martin), чей доход составил 34 млн долларов.
Далее в списке расположились Серхио Перес (Red Bull, 26 млн), Шарль Леклер (Ferrari, 19 млн), Ландо Норрис (McLaren, 15 млн), Карлос Сайнс (Ferrari, 14 млн), Джордж Расселл (Mercedes, 9 млн), а также пилот Alpine Пьер Гасли и гонщик McLaren Оскар Пиастри (по 8 млн долларов).
Ранее Европейский суд предоставил российскому гонщику Никите Мазепину право выступать в «Формуле 1» и других гоночных сериях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Росптицесоюзе» заявили о невозможности наращивания выпуска яиц
- На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тысячи грузовиков
- Трейлер GTA VI выйдет 5 декабря
- Россиянка лишилась миллиона рублей и квартиры после беседы с аферистами
- Гергиев назвал огромной ответственностью пост гендиректора Большого театра
- «Хочет курить»: Сын Боярского рассказал о состоянии отца
- Пилот «Формулы 1» Ферстаппен заработал больше всех в сезоне 2023 года
- СМИ: В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле
- Министр культуры Любимова прокомментировала назначение Гергиева в Большой театр
- СМИ: Следствие потребовало арестовать певца Шарлота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru