Макгрегора выписали из больницы
Боец UFC Конор Макгрегор выписан из больницы в Лос-Анджелесе, где находился после перелома ноги в своем последнем бою, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Уайт отметил, что боец задержится на какое-то время в Лос-Анджелесе. По его словам, Макгрегор вернется к ММА в следующем году, сообщил телеканал «360».
Ирландец Конор Макгрегор травмировался в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор оступился в конце первого раунда и сломал левую ногу. Спортсмена унесли на носилках, победу присудили Порье.
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