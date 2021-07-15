Макгрегора выписали из больницы

Боец UFC Конор Макгрегор выписан из больницы в Лос-Анджелесе, где находился после перелома ноги в своем последнем бою, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Макгрегор перенес операцию после боя с Порье

Уайт отметил, что боец задержится на какое-то время в Лос-Анджелесе. По его словам, Макгрегор вернется к ММА в следующем году, сообщил телеканал «360».

Ирландец Конор Макгрегор травмировался в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор оступился в конце первого раунда и сломал левую ногу. Спортсмена унесли на носилках, победу присудили Порье.

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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:СШАСмешанные ЕдиноборстваКонор Макгрегор
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