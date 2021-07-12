Макгрегор перенес операцию после боя с Порье

Боец ММА Конор Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге, сейчас он находится в клинике в Лос-Анджелесе, рассказал ирландец в Twitter.

Операция длилась 3,5 часа. Малоберцовую кость спортсмена укрепили пластинами и винтами, а в большеберцовую кость вставили интрамедуллярный стержень, пишут «Известия».

Боец ММА сломал ногу в конце первого раунда в поединке против Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор не смог продолжить бой, победу присудили американцу. Ирландский спортсмен заявил, что еще встретится с Порье в бою.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАОперацияКонор Макгрегор
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