Макгрегор перенес операцию после боя с Порье
Боец ММА Конор Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге, сейчас он находится в клинике в Лос-Анджелесе, рассказал ирландец в Twitter.
Onwards and upwards we go ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021
Операция длилась 3,5 часа. Малоберцовую кость спортсмена укрепили пластинами и винтами, а в большеберцовую кость вставили интрамедуллярный стержень, пишут «Известия».
Боец ММА сломал ногу в конце первого раунда в поединке против Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор не смог продолжить бой, победу присудили американцу. Ирландский спортсмен заявил, что еще встретится с Порье в бою.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
- Вашингтон призвал избегать насилия против протестующих на Кубе
- В Бурятии отменили локдаун
- Траулер «Амур» вышел из японского порта
- Макгрегор перенес операцию после боя с Порье
- Врачи рассказали о признаках инфаркта
- Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме
- Специалист назвал две версии происхождения COVID-19
- Глава Nord Stream 2 AG: санкции США нарушили интересы Украины
- Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»
- В Германии призвали к выходу из ЕС и сотрудничеству с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru