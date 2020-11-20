Макгрегор проведет бой с Порье 23 января
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил о своем предстоящем бое с американцем Дастином Порье 23 января, сообщает «Интерфакс».
Планируется, что поединок состоится в Абу-Даби.
Ирландец неоднократно завершал карьеру, он был чемпионом UFC в легком весе. Однако в сентябре Макгрегор анонсировал поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
"Я боксирую с Мэнни Пакьяо следующим поединке на Ближнем Востоке", - написал он. Боксер также отметил, что коронавирус стал причиной отмены встреч со многими соперниками.
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