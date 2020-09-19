Макгрегор возобновит карьеру в следующем году
Боец смешанного стиля (MMA) из Ирландии Конор Макгрегор может вернуться в спорт. О возобновлении его карьеры заявил президент UFC Дэйна Уайт.
«Мы готовим кое-что забавное для Конора в начале следующего года. В следующем году он вернется. Я не говорю о том, что он будет драться, но некоторые вещи мы сейчас обсуждаем», - пояснил Уайт.
По его словам, Макгрегор заинтересовался предложением президента UFC. Последний признался, что «это еще не решено окончательно…это просто идея». Однако, уже названы ориентировочные сроки возвращения победителя двух дивизионов - в конце 2020 или в начале 2021 года, отмечает sports.ru.
Напомним, Конор Макгрегор сообщил о завершении своей спортивной карьеры 7 июня в своем Twitter. О завершении карьеры в ММА он также объявлял в 2016 и 2019 годах и затем продолжал состязания.
За свою карьеру в ММА Макгрегор провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Является чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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