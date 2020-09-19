Макгрегор возобновит карьеру в следующем году

Боец смешанного стиля (MMA) из Ирландии Конор Макгрегор может вернуться в спорт. О возобновлении его карьеры заявил президент UFC Дэйна Уайт.

«Мы готовим кое-что забавное для Конора в начале следующего года. В следующем году он вернется. Я не говорю о том, что он будет драться, но некоторые вещи мы сейчас обсуждаем», - пояснил Уайт.

Макгрегор снова решил завершить карьеру

По его словам, Макгрегор заинтересовался предложением президента UFC. Последний признался, что «это еще не решено окончательно…это просто идея». Однако, уже названы ориентировочные сроки возвращения победителя двух дивизионов - в конце 2020 или в начале 2021 года, отмечает sports.ru.

Напомним, Конор Макгрегор сообщил о завершении своей спортивной карьеры 7 июня в своем Twitter. О завершении карьеры в ММА он также объявлял в 2016 и 2019 годах и затем продолжал состязания.

За свою карьеру в ММА Макгрегор провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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ФОТО: Википедия
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