Макгрегор возобновит карьеру в следующем году

По его словам, Макгрегор заинтересовался предложением президента UFC. Последний признался, что «это еще не решено окончательно…это просто идея». Однако, уже названы ориентировочные сроки возвращения победителя двух дивизионов - в конце 2020 или в начале 2021 года, отмечает sports.ru.

Напомним, Конор Макгрегор сообщил о завершении своей спортивной карьеры 7 июня в своем Twitter. О завершении карьеры в ММА он также объявлял в 2016 и 2019 годах и затем продолжал состязания.

За свою карьеру в ММА Макгрегор провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

