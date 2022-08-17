Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль»

Полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов стали игроком израильского клуба «Хапоэль», сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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В сообщении говорится, что российский футболист перешёл на правах аренды, в клубе из Беэр-Шевы он проведёт остаток сезона 2022/23.

«Срок аренды истекает 15 июня 2023 года», - уточнили в ФК «Краснодар».

Ранее российский футболист Алексей Миранчук на правах аренды перешёл из клуба «Аталанта» в команду «Торино».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ФутболФутболистКраснодар
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