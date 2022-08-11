Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино»
11 августа 202215:57
Российский футболист Алексей Миранчук стал игроком клуба «Торино». Об этом сообщает пресс-служба футбольной итальянской команды.
В сообщении говорится, что полузащитник перешёл из клуба «Аталанта» на правах аренды, соглашение предполагает опцию выкупа.
«Клуб сердечно приветствует Алексея Миранчука в Турине», - добавили в пресс-службе.
Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании защитника сборной Ирака Али Аднана, сообщает RT.
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11 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru