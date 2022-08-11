Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино»

В России выросло число выданных загранпаспортов Постпред РФ при Евросоюзе призывает к здравому смыслу в вопросе выдачи виз россиянам Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить безопасность Запорожской АЭС На Таймыре пропал вертолет Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества