Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино»

Российский футболист Алексей Миранчук стал игроком клуба «Торино». Об этом сообщает пресс-служба футбольной итальянской команды.

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В сообщении говорится, что полузащитник перешёл из клуба «Аталанта» на правах аренды, соглашение предполагает опцию выкупа.

«Клуб сердечно приветствует Алексея Миранчука в Турине», - добавили в пресс-службе.

Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании защитника сборной Ирака Али Аднана, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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