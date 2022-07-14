Футболист ЦСКА Бийол перешел в итальянский клуб
14 июля 202222:51
Полузащитник ЦСКА и игрок сборной Словении Яка Бийол продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе «Удинезе». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Согласно заявлению, официальное оформление перехода стороны оформили 14 июля.
23-летний Бийол вошел в состав ЦСКА в 2018 году. Футболист в составе команды сыграл 96 матчей и забил 7 мячей.
«Удинезе» в предыдущем сезоне заняла 12-е место в Серии А главного чемпионата футбола Италии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru