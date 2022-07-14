Футболист ЦСКА Бийол перешел в итальянский клуб

Полузащитник ЦСКА и игрок сборной Словении Яка Бийол продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе «Удинезе». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Согласно заявлению, официальное оформление перехода стороны оформили 14 июля.

23-летний Бийол вошел в состав ЦСКА в 2018 году. Футболист в составе команды сыграл 96 матчей и забил 7 мячей.

«Удинезе» в предыдущем сезоне заняла 12-е место в Серии А главного чемпионата футбола Италии.

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ФОТО: Москомархитектура
ТЕГИ:ЦСКАФутбол
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