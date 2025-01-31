«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды

Ранее планировалось, что старт «Лыжни России» состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия пообещали назначить позже.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, она стала самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.

В Москве средняя температура воздуха в январе впервые в истории будет положительной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России. Он добавил, что этого трудно было представить еще 15 лет назад. Снег в столичном регионе практически полностью растаял.

