«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды
Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области перенесли «в связи с неблагоприятными погодными условиями», говорится на сайте Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Там отметили, что установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения мероприятия.
Ранее планировалось, что старт «Лыжни России» состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия пообещали назначить позже.
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, она стала самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.
В Москве средняя температура воздуха в январе впервые в истории будет положительной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России. Он добавил, что этого трудно было представить еще 15 лет назад. Снег в столичном регионе практически полностью растаял.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru