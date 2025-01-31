Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной

По его словам, это прямое доказательства глобального изменения климата.

«Это, конечно, нонсенс, коллизия. Центральный месяц зимы — и вдруг температура положительная», — отметил синоптик.

Он также добавил, что этого трудно было представить еще 15 лет назад.

Ранее абсолютный максимум температуры побит в Москве 30 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

