Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной
31 января 202514:08
В Москве средняя температура воздуха в январе впервые в истории будет положительной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России в интервью Forbes.
По его словам, это прямое доказательства глобального изменения климата.
«Это, конечно, нонсенс, коллизия. Центральный месяц зимы — и вдруг температура положительная», — отметил синоптик.
Он также добавил, что этого трудно было представить еще 15 лет назад.
Ранее абсолютный максимум температуры побит в Москве 30 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru