Биолог объяснила, чем опасна для природы аномально теплая и бесснежная зима
Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко заявила, что если после потепления температура резко понизится, а снежный покров так и не сформируется, то могут пострадать корневищные и луковичные растения, цветы, кустарники, деревья и декоративные травянистые растения.
По ее словам, если перед такими перепадами температур снег все же укроет землю, то все растения перезимуют благополучно.
Татаренко также рассказала, что аномально высокие температуры привели к повышению активности белок. В беседе с «Газетой.Ru» биолог посоветовала россиянам подкормить грызунов, так как из-за малоурожайного лета они не успели сделать достаточное количество запасов.
Ранее, 29 января, температура воздуха в Санкт-Петербурге побила рекорд, установленный в 1898 году, напоминает RT.
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