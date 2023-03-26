Лыжник Устюгов прокомментировал победу в гонке на 50 км чемпионата России

Спортсмен признался, что гонка была для него самой тяжелой, хотя прошла, как надо, сообщает Чемпионат.ru.

Он также поблагодарил организаторов за возможность сделать пересменку лыж. по его словам «свежие лыжи дают большой результат».

«Я вообще впервые выиграл полтинник на официальных соревнованиях. Сейчас я реально эмоционально, физически и психологически опустошён. Надо хорошо восстановиться», — заявил Устюгов.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) извинилась за включение российских атлетов в проморолик ЧМ-2023, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенском городе Планица. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.



