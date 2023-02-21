Пресс-аташе FIS извинился за включение российских лыжников в проморолик ЧМ-2023
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) извинилась за включение российских атлетов в проморолик ЧМ-2023, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенском городе Планица. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.
Ролик был размещен на видеохостинге YouTube 16 февраля. В частности, в него вошли кадры с российскими лыжниками Натальей Непряевой и Александром Большуновым.
По словам пресс-аташе FIS Синне Дирхауга, российские спортсмены попали в ролик по его ошибке, однако что-либо менять в видео было уже поздно.
Ранее олимпийские комитеты скандинавских стран выступили с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщило агентство НСН.
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