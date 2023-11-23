Лыжник Большунов выиграл гонку на первом этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубке России.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 37,9 секунды. Второе место с отставанием в 6,3 секунды досталось Артему Мальцеву, третьим Финишировал Савелий Коростелев (+19,2).

Большунов имеет титул чемпиона мира, шестикратный серебряный призер мировых первенств, также в наличии одна бронзовая медаль. Спортсмен по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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