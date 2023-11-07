Пятикратный чемпион Олимпиады в лыжах заразился коронавирусом

Пятикратный победитель Олимпийских игр в лыжных гонках, норвежский спортсмен Йоханнес Клебо сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил газете VG.

По словам лыжного гонщика, он не на постельном режиме, однако чувствует себя не очень хорошо. Он прекратил тренировки с воскресенья, 5 ноября.

Йохнессу Клебо 27 лет. Помимо олимпийских побед на его счету девять золотых медалей чемпионатов мира. Он также четыре раза побеждал в общем зачёте Кубка мира, трижды становился первым на многодневной гонке «Тур де Ски».

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке. Там будет проведена спринтерская гонка классическим стилем. Международная федерация лыжного спорта в октябре продлила запрет на выступление российским и белорусским лыжникам из-за санкций.

