Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму

На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске произошел инцидент с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В полуфинале личного спринта свободным стилем спортсмен не смог пробиться в финал: на финишной прямой, соперничая с Александром Бакуровым, он потерял равновесие и пришел к финишу последним.

Сразу после гонки напряжение между лыжниками вылилось в открытый конфликт. Большунов подъехал к Бакурову и толкнул его — соперник ударился о бортик и упал. Между спортсменами завязалась громкая перепалка. Позже Бакуров покинул стадион, заметно прихрамывая. Эпизод попал в прямой эфир телеканала «Матч ТВ».

Победу в спринтерской гонке в итоге одержал Егор Митрошин.

Для Большунова этот провал стал вторым на старте сезона: ранее в Кировске в гонке на 15 км свободным стилем он показал лишь 11‑й результат, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
