Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму

Сразу после гонки напряжение между лыжниками вылилось в открытый конфликт. Большунов подъехал к Бакурову и толкнул его — соперник ударился о бортик и упал. Между спортсменами завязалась громкая перепалка. Позже Бакуров покинул стадион, заметно прихрамывая. Эпизод попал в прямой эфир телеканала «Матч ТВ».

Победу в спринтерской гонке в итоге одержал Егор Митрошин.

Для Большунова этот провал стал вторым на старте сезона: ранее в Кировске в гонке на 15 км свободным стилем он показал лишь 11‑й результат, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

