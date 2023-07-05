Луис Энрике стал новым главным тренером «Пари Сен-Жермен»
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике возглавил французский клуб «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что контракт с 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года.
«Я рад приехать в Париж, чтобы получить новый опыт. Интересно знакомиться с новыми людьми, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ», - отметил новый главный тренер «Парижан».
Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи добавил, что с приходом Луиса Энрике для «ПСЖ» «начинается новый цикл с новым способом игры в футбол».
Ранее клуб «ПСЖ» объявил о расторжении контракта с главным тренером Кристофом Гальтье по обоюдному согласию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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