Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.
В сообщении говорится, что вместе с 52-летним специалистом национальную команду покинет весь тренерский штаб.
«Искренне желаем Энрике и его команде удачи в дальнейшей карьере. Тренер заслужил любовь и восхищение со стороны сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом», - добавили в федерации.
Ранее на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Испании в 1/8 финала по пенальти проиграла сборной Марокко и вылетела с турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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