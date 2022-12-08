Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

В сообщении говорится, что вместе с 52-летним специалистом национальную команду покинет весь тренерский штаб.

«Искренне желаем Энрике и его команде удачи в дальнейшей карьере. Тренер заслужил любовь и восхищение со стороны сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом», - добавили в федерации.

Ранее на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Испании в 1/8 финала по пенальти проиграла сборной Марокко и вылетела с турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».