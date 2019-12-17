Лучшей командой России признана сборная по пляжному футболу
В декабре закончился чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года, который проходил в Парагвае. В турнире участвуют сборные стран-членов ФИФА. Российская команда завоевала бронзу. Следующий ЧМ должен пройти в России, однако, из-за введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия рискует лишиться турнира по пляжному футболу в 2021 году.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что Лучшей командой уходящего года по версии Федерации спортивных журналистов России признана сборная по пляжному футболу.
«Сборная команда России по пляжному футболу по версии спортивных журналистов России признана лучшей командой 2019 года. Награждение будет в феврале», - отметил он.
Также Александр Любимов рассказал, что вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин «делегировал сказать, что будет создана специальная экспериментальная команда Москвы» для спарринг игр сборной при подготовке к «главному старту 2020 года».
Ранее он в эфире НСН высказал уверенность, что WADA не заинтересована отменой ЧМ-2021 по пляжному футболу.
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