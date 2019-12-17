Лучшей командой России признана сборная по пляжному футболу

17 декабря 201913:28

В декабре закончился чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года, который проходил в Парагвае. В турнире участвуют сборные стран-членов ФИФА. Российская команда завоевала бронзу. Следующий ЧМ должен пройти в России, однако, из-за введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия рискует лишиться турнира по пляжному футболу в 2021 году.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что Лучшей командой уходящего года по версии Федерации спортивных журналистов России признана сборная по пляжному футболу.

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«Сборная команда России по пляжному футболу по версии спортивных журналистов России признана лучшей командой 2019 года. Награждение будет в феврале», - отметил он.

Также Александр Любимов рассказал, что вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин «делегировал сказать, что будет создана специальная экспериментальная команда Москвы» для спарринг игр сборной при подготовке к «главному старту 2020 года».

Ранее он в эфире НСН высказал уверенность, что WADA не заинтересована отменой ЧМ-2021 по пляжному футболу.


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ФОТО: НСН
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