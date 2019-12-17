Лучшей командой России признана сборная по пляжному футболу

В декабре закончился чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года, который проходил в Парагвае. В турнире участвуют сборные стран-членов ФИФА. Российская команда завоевала бронзу. Следующий ЧМ должен пройти в России, однако, из-за введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия рискует лишиться турнира по пляжному футболу в 2021 году.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что Лучшей командой уходящего года по версии Федерации спортивных журналистов России признана сборная по пляжному футболу.