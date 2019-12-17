Любимов: WADA не интересен пляжный футбол из-за его не скандальности

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».

В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН высказал уверенность, что WADA не заинтересована отменой ЧМ-2021 по пляжному футболу.

«WADA интересны скандалы. Соответственно, при всем при том, что пляжный футбол прогрессирует и становится все более популярным, продавливать, что Россия лишиться чемпионата мира 2020-21 по пляжному футболу [не интересно] - скандала очень большого не сделаешь. Значительно больший скандал можно сделать из чемпионата по волейболу или классическому футболу. Эти соревнования вполне вероятно могут отобрать», - сказал Любимов.