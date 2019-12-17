Любимов: WADA не интересен пляжный футбол из-за его не скандальности
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».
В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН высказал уверенность, что WADA не заинтересована отменой ЧМ-2021 по пляжному футболу.
«WADA интересны скандалы. Соответственно, при всем при том, что пляжный футбол прогрессирует и становится все более популярным, продавливать, что Россия лишиться чемпионата мира 2020-21 по пляжному футболу [не интересно] - скандала очень большого не сделаешь. Значительно больший скандал можно сделать из чемпионата по волейболу или классическому футболу. Эти соревнования вполне вероятно могут отобрать», - сказал Любимов.
Нужно учитывать и то, что WADA «объяснила, если подписаны контракты, соглашения, то в этом случае соревнования состоятся. Это уже вопрос к РФС и FIFA - какие контракты подписаны, с какими спонсорами и так далее. То есть если это невозможно практически отобрать, то соревнования останутся в России», - уточнил собеседник НСН.
Также он отметил, что тема отмены ЧМ-2021 по пляжному футболу ни разу не поднималась иностранными средствами массовой информации. Кроме того, международная федерация «может встать в позу» и сказать, что им не выгодна отмена соревнований в России.
Ранее в эфире НСН тренер сборной России по пляжному футболу, чемпион мира 2011 и 2013, лучший футболист мира 2011 года Илья Леонов заявил, что, если ситуация все-таки дойдет до запрета российской команде выступать под национальным флагом, то «наши болельщики не оставят нас без поддержки, без флагов и гимна».
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