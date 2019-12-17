Леонов: Болельщики обеспечат российским флагом и гимном

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».

В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев и его заместитель Илья Леонов уверенны, что Россия имеет высокие шансы на то, что ЧМ-2021 проведут в РФ.

«Шансы на то, что ЧМ-2021 года оставят в России есть и они достаточно высоки. Потому что не все так просто в пляжном футболе, не так много стран с такой организацией может себе позволить [его проведение] как Россия. После Нового года объявят «да» или «нет», но шансы у нас хорошие», - считает Леонов.