Леонов: Болельщики обеспечат российским флагом и гимном
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».
В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев и его заместитель Илья Леонов уверенны, что Россия имеет высокие шансы на то, что ЧМ-2021 проведут в РФ.
«Шансы на то, что ЧМ-2021 года оставят в России есть и они достаточно высоки. Потому что не все так просто в пляжном футболе, не так много стран с такой организацией может себе позволить [его проведение] как Россия. После Нового года объявят «да» или «нет», но шансы у нас хорошие», - считает Леонов.
«Я искренне уверен, что все у нас будет нормально и Чемпионат мира у нас останется, и будем мы играть под нашим замечательным российским флагом», - отметил Лихачев.
Кроме этого тренер сборной России по пляжному футболу, чемпион мира 2011 и 2013, лучший футболист мира 2011 года Илья Леонов добавил, что, если ситуация все-таки дойдет до запрета российской команде выступать под национальным флагом, то «наши болельщики не оставят нас без поддержки, без флагов и гимна».
Буквально в декабре закончился чемпионат в Парагвае, где наша сборная взяла бронзу. По словам участников пресс-конференции, поддержка болельщиков была столь высока, что гимн, который играл в честь призеров было не слышно из-за голосов фанатов.
Ранее в эфире НСН Михаил Лихачев заявил, что арбитры не успевают за уровнем пляжного футбола и назвал прошедший Чемпионат турниром ошибок.
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