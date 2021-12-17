«Сейчас главное - поехать в Катар»: Семин назвал жеребьевку в Лиге Наций неважной
По его словам, сборная России готовится к стыковым матчам в рамках ЧМ-2022, а об Исландии, Израиле и Албании пока не думает.
Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил прошедшую накануне жеребьевку в Лиге Наций - российская сборная в групповом этапе сыграет с Исландией, Израилем и Албанией.
«Страны, может быть, с точки зрения футбола не сильные, но они крепкие, они неплохо играли в определенные периоды, когда у них были игроки, многие из которых играли за рубежом. Я думаю, что это нам по силам, но я даже не вижу смысла об этом говорить. Это такой важный турнир? Прошла жеребьевка и прошла. Они готовятся сейчас к другому турниру, к другим матчам», - отметил Семин.
По его словам, сейчас все силы нужно бросить на подготовку к более важным и ответственным мачтам, от которых зависит – проходит ли сборная на чемпионат мира.
«Сейчас нужно акцент сделать на то, чтобы попасть в Катар, а это уже второстепенное и думать об этом сейчас не имеет смысла. Самый важный турнир – это чемпионат мира, важно туда попасть. К тому времени, может быть, и новая команда будет, может, та же сохранится. Очень много времени. Мы надеемся, что они попадут на чемпионат мира, хотим поехать туда, желаем удачи», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Напомним, что россияне 24 марта в полуфинале стыков на домашнем поле сыграют с Польшей. В случае победы, также в домашнем матче, им придётся оспорить путевку на ЧМ-2022 с победителем пары Швеция — Чехия.
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