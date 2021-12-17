«Сейчас главное - поехать в Катар»: Семин назвал жеребьевку в Лиге Наций неважной

Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил прошедшую накануне жеребьевку в Лиге Наций - российская сборная в групповом этапе сыграет с Исландией, Израилем и Албанией.

«Страны, может быть, с точки зрения футбола не сильные, но они крепкие, они неплохо играли в определенные периоды, когда у них были игроки, многие из которых играли за рубежом. Я думаю, что это нам по силам, но я даже не вижу смысла об этом говорить. Это такой важный турнир? Прошла жеребьевка и прошла. Они готовятся сейчас к другому турниру, к другим матчам», - отметил Семин.

По его словам, сейчас все силы нужно бросить на подготовку к более важным и ответственным мачтам, от которых зависит – проходит ли сборная на чемпионат мира.