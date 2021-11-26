«Нормальный»: Карпин оценил жребий сборной РФ в стыках ЧМ-2022

Сборной России по футболу достался нормальный жребий в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре. Так оценил итоги сегодняшней жеребьёвки главный тренер Валерий Карпин.

Россияне 24 марта в полуфинале стыков на домашнем поле сыграют с Польшей. В случае победы, также в домашнем матче, им придётся оспорить путёвку на ЧМ-2022 с победителем пары Швеция — Чехия.

«Ни плохой, ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге. Матчи же будут только через четыре месяца. Все может поменяться и у нас, и у сборных, против которых нам играть», — прокомментировал Карпин итоги жеребьёвки, которая прошла в швейцарском Цюрихе.

Место проведения полуфинала плей-офф со сборной Польши будет определено до 9 декабря, сообщил пресс-атташе сборной РФ Самвел Авакян. Сам Карпин хотел бы, чтобы это был московский стадион «Лужники» при полных трибунах. Рассматривают также варианты Краснодара и Ростова.

