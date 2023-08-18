Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу
Сборную Италии по футболу возглавил Лучано Спаллетти, сообщает Федерация футбола страны.
Как отмечается, специалист приступит к работе с 1 сентября. Под руководством нового главного тренера Скуадра Адзурра сыграет 9 и 12 сентября против национальных команд Северной Македонии и Украины.
Предыдущим местом работы Спаллетти был клуб «Наполи», который в предыдущем сезоне выиграл Серию А. С 2009 по 2014 годы специалист тренировал петербургский «Зенит». Его он дважды приводил к золоту чемпионата России.
Ранее Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер
- В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне
- Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу
- СМИ: США готовят план по экстренной эвакуации своих баз из Нигера
- Минюст внес писательницу Линор Горалик в список иноагентов
- В Чечне признали избиение сжегшего Коран волгоградца сыном Кадырова
- СМИ: ВС РФ полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра
- Над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа
- В Канаде лесной пожар подошел к городу с населением 20 тысяч человек
- В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта из Габона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru