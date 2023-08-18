Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Сборную Италии по футболу возглавил Лучано Спаллетти, сообщает Федерация футбола страны.

Как отмечается, специалист приступит к работе с 1 сентября. Под руководством нового главного тренера Скуадра Адзурра сыграет 9 и 12 сентября против национальных команд Северной Македонии и Украины.

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Предыдущим местом работы Спаллетти был клуб «Наполи», который в предыдущем сезоне выиграл Серию А. С 2009 по 2014 годы специалист тренировал петербургский «Зенит». Его он дважды приводил к золоту чемпионата России.

Ранее Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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