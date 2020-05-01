Определилась судьба ЧМ-2021 по хоккею

Швейцария решила отказаться от проведения Чемпионата мира по хоккею, в будущем году первенство пройдёт, как и планировалось, в Минске и Риге. Информация об этом размещена на сайте Международной федерации хоккея.

Как уточняется в публикации, была вероятность, что турнир сдвинут на год вперед в связи с возможным переносом ЧМ-2020 в Швейцарии. Этот турнир отменили из-за пандемии коронавируса. Однако, в итоге, перенос не состоялся.

Швейцарская федерация хоккея отказалась от идеи принять чемпионат в 2021 году и уже запустила процесс возвращения билетов зрителям, которые заблаговременно их купили. Предположительно, очередной чемпионат мира состоится без участия игроков НХЛ.

