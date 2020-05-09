Нельзя определить. КХЛ о Кубке Гагарина

Вице-президент КХЛ в эфире НСН объяснил, почему лига решила не называть чемпиона.



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина и чемпиона КХЛ.

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН объяснил, почему лига решила не называть чемпиона.

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«Чемпионат прошел в накале борьбы, он был очень интересный. Многие команды претендовали на чемпионство, на Кубок Гагарина. Его не доиграли по регламенту в связи с пандемией, поэтому мы не имеем права определять, кто победил, кто выиграл Кубок. Поэтому решением всех команд, совета директоров и Федерации хоккея приняли такое решение. Все понимают: когда турнир не доигран, нельзя определять чемпионов. Это написано в регламенте КХЛ. Это принято во всех соревнованиях по всему миру», - отметил бывший хоккеист.

Напомним, ранее звучали предложения вручить Кубок Гагарина команде, занявшей первое место в регулярном чемпионате, то есть ЦСКА.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ХоккейКубок ГагаринаКХЛ
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