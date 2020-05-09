Нельзя определить. КХЛ о Кубке Гагарина

«Чемпионат прошел в накале борьбы, он был очень интересный. Многие команды претендовали на чемпионство, на Кубок Гагарина. Его не доиграли по регламенту в связи с пандемией, поэтому мы не имеем права определять, кто победил, кто выиграл Кубок. Поэтому решением всех команд, совета директоров и Федерации хоккея приняли такое решение. Все понимают: когда турнир не доигран, нельзя определять чемпионов. Это написано в регламенте КХЛ. Это принято во всех соревнованиях по всему миру», - отметил бывший хоккеист.

Напомним, ранее звучали предложения вручить Кубок Гагарина команде, занявшей первое место в регулярном чемпионате, то есть ЦСКА.

