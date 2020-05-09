Нельзя определить. КХЛ о Кубке Гагарина
Вице-президент КХЛ в эфире НСН объяснил, почему лига решила не называть чемпиона.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина и чемпиона КХЛ.
Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН объяснил, почему лига решила не называть чемпиона.
«Чемпионат прошел в накале борьбы, он был очень интересный. Многие команды претендовали на чемпионство, на Кубок Гагарина. Его не доиграли по регламенту в связи с пандемией, поэтому мы не имеем права определять, кто победил, кто выиграл Кубок. Поэтому решением всех команд, совета директоров и Федерации хоккея приняли такое решение. Все понимают: когда турнир не доигран, нельзя определять чемпионов. Это написано в регламенте КХЛ. Это принято во всех соревнованиях по всему миру», - отметил бывший хоккеист.
Напомним, ранее звучали предложения вручить Кубок Гагарина команде, занявшей первое место в регулярном чемпионате, то есть ЦСКА.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Удаленная работа и маски будут на всех этапах выхода из самоизоляции
- Видеокамеры в Подмосковье зафиксировали более 600 нарушений режима самоизоляции
- Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе
- В Подмосковье отменили штрафы за отсутствие маски
- Еще 54 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru