Лихачев: Арбитры не успевают за уровнем пляжного футбола
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».
В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.
Подводя итоги Чемпионата мира – 2019 года по пляжному футболу, главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в беседе с НСН назвал прошедший ЧМ турниром ошибок.
«По ходу всего турнира, не только в играх России, возникали большие вопросы к работе судей. Я считаю, что этот турнир можно назвать турниром судейских ошибок. Практически в каждой игре были [допущены] серьезные ошибки арбитров. Уровень пляжного футбола во всем мире растет, а уровень работы арбитров, к сожалению, не успевает за ним», - сказал Лихачев.
Он также добавил, что сборная России «очень много страдала от неверных судебных решений, в том числе и в полуфинальном матче с Италией».
Напомним, чемпионат в Парагвае закончился в декабре текущего года, где наша сборная взяла бронзу.
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