Лихачев: Арбитры не успевают за уровнем пляжного футбола

«По ходу всего турнира, не только в играх России, возникали большие вопросы к работе судей. Я считаю, что этот турнир можно назвать турниром судейских ошибок. Практически в каждой игре были [допущены] серьезные ошибки арбитров. Уровень пляжного футбола во всем мире растет, а уровень работы арбитров, к сожалению, не успевает за ним», - сказал Лихачев.

Он также добавил, что сборная России «очень много страдала от неверных судебных решений, в том числе и в полуфинальном матче с Италией».

Напомним, чемпионат в Парагвае закончился в декабре текущего года, где наша сборная взяла бронзу.



