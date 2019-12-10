Любимов: Ни одна спортивная награда несравнима с олимпийской медалью!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?»

9 декабря на заседании исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года. Теперь российская сборная не выступит на Олимпийских играх 2020 года, на Чемпионат мира по футболу 2022 года в лучшем случае поедет под нейтральным флагом, под вопросом и проведение матчей в Петербурге на ЕВРО-2020. И это лишь малая часть. Такое решение WADA объясняет нарушениями со стороны РУСАДА и фальсификацией баз данных с допинг-пробами спортсменов.

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в беседе с НСН оценил идею провести альтернативные спортивные игры в России. По его словам, это ни при каких усилиях не сможет сравниться в престижности с олимпийскими наградами.

«У нас есть богатый опыт. В 1984 году наша страна отказалась участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Поэтому соревнования мы точно проведем. Они будут на высоком уровне и, возможно, как в 1984 году приедут спортсмены и олимпийские какие-то чемпионы. Но, извините, победитель игр “Дружбы-84” отнюдь не олимпийский чемпион», заключил он.

После запрета Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам участвовать в мировых соревнованиях под национальным флагом, многие из них, в том числе фигуристы, могут сменить гражданство. Такое мнение в эфире НСН высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР и России, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Тамара Москвина в эфире НСН выразила уверенность, что настоящие спортсмены Россию не покинут.



