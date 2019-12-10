Любимов: Легкоатлеты не выступят нигде в будущем году

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?»

9 декабря на заседании исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года. Теперь российская сборная не выступит на Олимпийских играх 2020 года, на Чемпионат мира по футболу 2022 года в лучшем случае поедет под нейтральным флагом, под вопросом и проведение матчей в Петербурге на ЕВРО-2020. И это лишь малая часть. Такое решение WADA объясняет нарушениями со стороны РУСАДА и фальсификацией баз данных с допинг-пробами спортсменов.

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в беседе с НСН заявил, что у российской сборной осталось мало шансов на участие в международных соревнованиях.

«Ситуация сложилась такая, что она значительно даже сложнее и тяжелее, чем та, о которой говорят и журналисты, и президент Олимпийского комитета. Вполне вероятно, что нас вынудят вообще не выступать. Самое интересное другое, что это очень тяжелое положение. Вполне вероятно, мы не сумеем вообще поехать на Олимпиаду. Я думаю, что это примерно 10-12 %. События, скорее всего, будут развиваться так, что наши российские легкоатлеты не будут выступать ни в одном международном старте в 2020 году», - рассказал он.

Ранее экс-Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), президент фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин в беседе с НСН заявил, что решение, принятое WADA, нанесет критический урон не одному поколению спортсменов. Кроме того, по словам Ерёмина, бойкотирование Игр и вовсе имеет не патриотическую подоплеку, а напротив веет псевдопатриотизмом.

