Ловчев предсказал победу Испании на Евро-2024
Чемпион СССР в составе футбольного клуба «Спартак» (Москва) Евгений Ловчев предположил, что чемпионом Евро-2024 станет сборная Испании. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
При этом легендарный футболист считает, что победа не будет легкой — французы окажут серьезное сопротивление.
Напомним, борьба за выход в финал между Испанией и Францией начнется 9 июля в 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной встрече сыграют Нидерланды и Англия.
Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи проходят в десяти городах ФРГ.
Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы.
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