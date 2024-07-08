Ловчев предсказал победу Испании на Евро-2024

При этом легендарный футболист считает, что победа не будет легкой — французы окажут серьезное сопротивление.

Напомним, борьба за выход в финал между Испанией и Францией начнется 9 июля в 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной встрече сыграют Нидерланды и Англия.

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи проходят в десяти городах ФРГ.

Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы.

