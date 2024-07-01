«Италия с сюрпризом, Грузия - без»: Семин о матчах 1/8 финала Евро-2024
Грузинскую команду нужно поздравить с очень интересным выступлением впервые в своей новой истории, отметил в эфире НСН бывший тренер сборной России Юрий Семин.
Сборная Грузии проиграла команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы, поскольку испанские игроки гораздо сильнее, неожиданности не произошло, заявил бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с НСН.
Сборная Испании 30 июня обыграла команду Грузии со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Кельне. При этом грузины открыли счет на 18-й минуте, автогол на счету защитника Робена Ле Нормана. Для Испании это был первый пропущенный мяч на Евро-2024. Семин отметил, что сборная Грузии отличилась интересным выступлением впервые в своей новой истории.
«Если смотреть объективно на вещи, то уровень игроков у Испании значительно сильнее, чем уровень игроков сборной Грузии. Это, наверное, самое важное, что и предрешило победу испанцев. В футболе бывает чудо, а бывает определенная неожиданность. На этот раз этих неожиданностей не случилось. Но нужно поздравить сборную Грузии и всех грузинских болельщиков с очень хорошим, интересным выступлением впервые в своей новой истории. Грузинские игроки в какой-то мере дали понять, что новое поколение хорошее. Они продолжают поколение Челидзе, Хурцилавы и всех остальных знаменитых футболистов сборной Грузии», - сказал Семин.
При этом он отметил, что по результатам первых матчей плей-офф были и такие сюрпризы, как «вылет» Италии. Также он допустил, что сборная Англии выйдет в финал.
«Вылет Италии – это определенный сюрприз. Но сборная Италии была на этом чемпионате не очень сильной командой. Она закономерно не прошла дальше, потому что команда была подготовлена не лучшим образом. Сегодня в итальянском футболе не очень много топ-игроков, которые были раньше. А игра англичан говорит о том, что они прошли дальше, они будут бороться за титул. Играют они сейчас не лучшим образом, хотя состав команды сильный. Думаю, что англичане все равно свои кондиции улучшат и в финале, вполне возможно, будут», - резюмировал собеседник НСН.
В четвертьфинале Испания сыграет с Германией 5 июля в Штутгарте. Хозяева турнира накануне в 1/8 финала победили Данию со счетом 2:0. Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (16 лет) стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет, Евро-2020), передает «Радиоточка НСН».
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