«Будет интересно!»: Булыкин дал свой прогноз на финал Евро-2024

«Остались очень сильные пары. Я думаю, что испанцы пройдут немцев, французы пройдут Португалию, Нидерланды пройдут Турцию, Англия пройдет Швейцарию. Нас ждет очень интересный полуфинал, а так, конечно, испанцы очень хорошо выглядят, хорошо играют, бегут и много забивают. Они, естественно, претенденты на чемпионство. Но я бы еще выделил англичан, а также французов. Поэтому будет интересно посмотреть, кто же станет чемпионом Европы в этом году», - отметил он.

Если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу, заявил ранее бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин «Радиоточке НСН».

