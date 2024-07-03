«Будет интересно!»: Булыкин дал свой прогноз на финал Евро-2024

Дмитрий Булыкин заявил НСН, что испанцы по своей игре сегодня выступают главными фаворитами чемпионата. 

В финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы, заявил экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

Футболисты сборной Турции обыграли Австрию 2:1 в 1/8 финала Евро-2024, в четвертьфинале теперь сыграют: Испания-Германия, Португалия-Франция (5 июля), Нидерланды-Турция, Англия-Швейцария (6 июля).

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«Остались очень сильные пары. Я думаю, что испанцы пройдут немцев, французы пройдут Португалию, Нидерланды пройдут Турцию, Англия пройдет Швейцарию. Нас ждет очень интересный полуфинал, а так, конечно, испанцы очень хорошо выглядят, хорошо играют, бегут и много забивают. Они, естественно, претенденты на чемпионство. Но я бы еще выделил англичан, а также французов. Поэтому будет интересно посмотреть, кто же станет чемпионом Европы в этом году», - отметил он.

Если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу, заявил ранее бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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