«Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче РПЛ
22 августа 202119:00
«Локомотив» в домашнем матче в Черкизове одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.
Оба гола забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов, которому Джона Кордоба.
Таким образом, «Локомотив» вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. У «Краснодара» девятое место.
Смолов с пятью мячами занимает первое место в споре бомбардиров.
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22 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru