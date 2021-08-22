«Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче РПЛ

«Локомотив» в домашнем матче в Черкизове одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.

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Оба гола забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов, которому Джона Кордоба.

Таким образом, «Локомотив» вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. У «Краснодара» девятое место.

Смолов с пятью мячами занимает первое место в споре бомбардиров.

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ФОТО: pixabay.com
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