«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» вничью сыграл с «Уфой» в матче третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Счет в игре открыл башкирский клуб. Полузащитник «Уфы» Олег Иванов в добавленное к первому тайму время успешно реализовал пенальти.
«Железнодорожники» сравняли счет во второй половине встречи. Нападающий Виталий Лисакович, выйдя на замену, смог отправить мяч в ворота «Уфы».
Игра завершилась со счетом 1:1, причем столичный клуб смог избежать поражения в меньшинстве: полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, допустивший нарушение правил в своей штрафной, покинул поле после второй желтой карточки.
Московский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, завоеванными в трех матчах. «Уфа» расположилась на 12-й строчке рейтинга с 1 очком.
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