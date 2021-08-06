«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» вничью сыграл с «Уфой» в матче третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Счет в игре открыл башкирский клуб. Полузащитник «Уфы» Олег Иванов в добавленное к первому тайму время успешно реализовал пенальти.

«Железнодорожники» сравняли счет во второй половине встречи. Нападающий Виталий Лисакович, выйдя на замену, смог отправить мяч в ворота «Уфы».

Игра завершилась со счетом 1:1, причем столичный клуб смог избежать поражения в меньшинстве: полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, допустивший нарушение правил в своей штрафной, покинул поле после второй желтой карточки.

Московский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, завоеванными в трех матчах. «Уфа» расположилась на 12-й строчке рейтинга с 1 очком.

